Wie biedt er 18 miljoen? Hennie van der Most zet Wunderland Kalkar te koop

KALKAR - De Gorsselse ondernemer Hennie van der Most heeft het Duitse attractiepark Wunderland Kalkar te koop gezet.

Dat meldt het Duitse RP Online. Volgens de website verlangt Van der Most ongeveer 18 miljoen euro voor het pretpark waarin je als bezoeker onbeperkt ijs en friet kunt eten.

Directeur Han Groot Obbink zegt tegen RP Online dat de verkoop geen haast heeft. 'We hoeven het niet snel te verkopen, het is ook prima als het binnen vijf of tien jaar gebeurt.'

Er zouden zich al enkele geïnteresseerden hebben gemeld voor het park dat net over de Duitse grens ligt. 'Maar tot nu toe is er geen contract overeengekomen', aldus Groot Obbink.

