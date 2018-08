Nyls Korstanje zesde op 50 meter vlinderslag

NIJMEGEN - De 19-jarige Nyls Korstanje uit Nijmegen is dinsdag op de EK zwemmen in Glasgow als zesde geëindigd op de 50 meter vlinderslag.

De Nijmeegse zwemmer zwom een tijd van 23,38 en kwam daarmee niet in de buurt van het podium. Wel liet hij zien dat hij in vorm is, want met diezelfde tijd kwam Korstanje in de halve finale al tot een Nederlands record.

In de series zwom hij maandag een tijd van 23,40, de Nijmegenaar was dus behoorlijk constant.