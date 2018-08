Gelderse ziekenhuizen willen volledig rookvrij worden

TIEL - Bijna alle Gelderse ziekenhuizen zijn bezig om op termijn volledig rookvrij te worden. Ziekenhuis Rivierenland in Tiel loopt voorop. Daar mag vanaf 1 januari 2019 nergens op het terrein meer een sigaret worden opgestoken.

'We willen echt laten zien dat we met het ziekenhuis gaan voor gezond leven', legt woordvoerder Walter Post van Ziekenhuis Rivierenland uit. Nu mogen patiënten en bezoekers nog roken op het voorplein en voor medewerkers is er een aparte rookplek.

Het ziekenhuis heeft 1500 medewerkers, van wie er 300 roken. Ze bieden die mensen vanuit het ziekenhuis een cursus stoppen met roken aan. 'Het kan natuurlijk echt niet dat een arts of verpleegkundige gaat staan roken en daarna patiënten helpt terwijl hun kleding nog naar rook stinkt', benadrukt Post.

Nicotinepleisters

Patiënten die bedlegerig zijn krijgen nu al nicotinepleisters of -kauwgom. Wat ze vanaf januari gaan doen met bijzondere gevallen, zoals een terminale patiënt of ouders die net een kind verloren hebben, daar kan Post nog geen antwoord op geven. 'Ik snap dat er situaties kunnen zijn waarin dat gevoelig ligt. We moeten nog bekijken wat we daarmee gaan doen.'

Het ziekenhuis gaat een uitgebreide campagne voeren om zowel personeel als patiënten en bezoekers het nieuwe rookbeleid uit te leggen.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met bestuurslid Marc Hendriks van het ziekenhuis:

Op de agenda

In de overige zes ziekenhuizen in de provincie staat het volledig rookvrij worden op de agenda. Zo heeft het St Jansdal in Harderwijk het bij een werkgroep neergelegd en zegt de Gelderse Vallei in Ede dat het 'welwillend' staat tegenover een rookvrij ziekenhuis gaandeweg 2019.

De ziekenhuizen in Nijmegen (Radboudumc en CWZ), Zutphen en Arnhem hebben nog geen datum staan om volledig rookvrij te worden.