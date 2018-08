Deel dit artikel:











Zwemmen in de Spiegelwaal nu alweer uit den boze Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Deze zomer was het dan eindelijk zover: er mocht gezwommen worden in de Spiegelwaal. Na de opening van de nevengeul in 2016 was het lange tijd onduidelijk wat er nu wel en niet mocht, maar vijf maanden geleden gaf de provincie toestemming om er te zwemmen. Door blauwalg is de pret nu alweer voorbij.

Door de droogte van de laatste maanden en de toename van het aantal meststoffen zijn er hoge concentraties blauwalg in het water ontstaan. De provincie deed al een paar keer een meting en heeft nu geconstateerd dat de waarden te hoog zijn. Negatief advies Er is geen sprake van een zwemverbod. Wel raadt de provincie het nadrukkelijk af om te zwemmen in de Spiegelwaal. Wie dat toch doet, loopt het gevaar flinke maag- en darmklachten te krijgen. Blauwalgen gedijen goed bij hitte en geven giftige, ziekmakende stofjes af. Met wat geluk kan er over een paar dagen weer gezwommen worden, laat de provincie weten. Ze voert dan nieuwe metingen uit in de Spiegelwaal. Als de waterkwaliteit dan weer in orde is, wordt het negatieve zwemadvies ingetrokken. Miquel Lurling, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, zegt dat het wel belangrijk is dat zo'n meting volledig wordt gedaan. 'Als je vaste meetlocaties hebt, zegt dat niets over het totale oppervlak. Blauwalg is heel mobiel, verplaatst zich gemakkelijk. Je moet dus monsters nemen én goed rondkijken of verderop niet toch blauwalg drijft. Anders heeft het geen zin een advies af te geven.' Frisser weer helpt niet De mogelijke omslag in het weer, met minder hitte en meer buien, betekent volgens hoogleraar Lurling niet noodzakelijk dat de blauwalg snel verdreven wordt. 'Het blijft warm genoeg voor ze. Eén plensbui verandert daar niet veel aan. Als je ze echt helemaal weg wilt hebben, moet je het snel en goed aanpakken. Dat kan bijvoorbeeld door waterstofperoxide te gebruiken. Een ander alternatief is ze samen te laten plakken en af te zinken.' Zie ook: Wat te doen als je toch in blauwalg hebt gezwommen?

Pas op: blauwalg in Spiegelwaal

