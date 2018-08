Zwembad Ruurlo heeft na bijna 40 jaar weer bezoekersrecord

RUURLO - De vlag gaat uit in Ruurlo. Vandaag komt de zestigduizendste bezoeker over de drempel van openluchtzwembad de Meene en dat is voor het eerst sinds begin jaren tachtig.

'In 2016 hadden we zo'n vijftigduizend bezoekers, maar vorig jaar hadden we iets minder dan veertigduizend bezoekers', blikt vicevoorzitter Bas Bernauer van het zwembad terug. 'Vooral omdat het in augustus toen veel heeft geregend.'

Jaarlijks heeft het zwembad toch eigenlijk wel zo'n vijftigduizend bezoekers nodig om goed te draaien, dus het aanstaand bezoekersrecord is van harte welkom. 'We zijn ook al een tijdje bezig met een warmtepomp die we willen aanschaffen en dat is een flinke investering, dus die extra inkomsten kunnen we goed gebruiken.'

Radiopresentator Nieke Hoitink sprak Bas Bernauer woensdagochtend:

Trouwe abonnementhouders

Voor veel openluchtzwembaden is het de laatste jaren moeilijk om het hoofd boven water te houden. Bijvoorbeeld omdat gemeenten de subsidie terugschroeven of omdat er te weinig bezoekers komen.

Daar heeft de Meene gelukkig nog niet direct last van. 'Wij hebben gelukkig een hoop trouwe abonnementhouders', legt Bernauer uit. Bovendien krijgt het zwembad subsidie van de gemeente.

'En we hebben de mazzel dat we een stichting zijn. We hebben het bad in eigendom en combineren dat met het beheer van de sporthal en het Kulturhus in de gymzaal hier in Ruurlo, dus mochten wij een wat minder seizoen hebben dan kunnen we dat altijd nog enigszins opvangen met de opbrengst van de kantine van de sporthal', aldus Bernauer.