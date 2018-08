Vitesse gaat vol voor succes in de Europa League: 'De adrenaline is hoog'

ARNHEM - Bij Vitesse denkt nauwelijks iemand aan de eredivisie. Alle ogen binnen het Arnhemse bolwerk zijn gericht op FC Basel, de volgende tegenstander in de Europa League. 'Binnen de club leven deze wedstrijden enorm.'

door Richard van der Made

Algemeen directeur Joost de Wit nam dinsdagochtend zelf een kijkje bij de voorlaatste training op weg naar het eerste treffen in het tweeluik met FC Basel, vorig seizoen nog deelnemer aan de groepsfase van de Champions League. Zijn bezoek typeert de belangen die op het spel staan. De Zwitsers zijn een geduchte tegenstander voor het vernieuwde en nog niet soepel draaiende Vitesse van Leonid Slutsky.

Vitesse underdog

Duidelijk is dat de Zwitsers favoriet zijn in deze derde voorronde van de Europa League. Alleen al de begroting is ongeveer vier maal zo groot als die in Arnhem. Vitesse is daarom in alle opzichten de underdog. 'Het zou prachtig zijn de groepsfase weer te halen. We weten namelijk hoe dat is. Voor onze club is het belangrijk om opnieuw te winnen en een ronde verder te komen', zo windt De Wit er geen doekjes om.

Turbulente voorbereiding

Vitesse dicht zichzelf uiteraard kansen toe tegen het verzwakte FC Basel waar na vorig seizoen veel kwaliteit vertrok. De ploeg van voormalig Vitessenaar Ricky van Wolfswinkel heeft bovendien een turbulente voorbereiding achter de rug die trainer Raphaël Wicky de kop koste. Marcel Koller zwaait nu de scepter in Bazel en begon met een 4-2 zege op Grasshoppers. Maar in grootse vorm verkeert de selectie zeker niet gezien ook de pijnlijke uitschakeling tegen PAOK Saloniki in de voorronde van de Champions League.

Ander ritme

'We gaan volle bak', zegt de Wit over het duel van donderdag. 'De adrenaline is hier voelbaar en binnen de club leeft het gewoon enorm. We weten bijna niet eens dat de competitie zondag begint. Ja zo is het. Want alles is gericht op deze wedstrijden. Het is niks opwarmen voor Vitesse zoals bij de meeste andere clubs wel kan. Geen tijd om ergens rustig in te komen. Wij zitten nu al in een heel ander ritme. Nu al worden we geconfronteerd met een reeks Basel, FC Groningen, Basel, Heerenveen, AZ, Ajax thuis en tussendoor hopelijk weer een Europese ploeg. Dat is de opgave waar we voor staan. Het moet nu al gebeuren.'

Vakantieperiode

Positief, maar ook ingecalculeerd, was dat Vitesse in de vorige ronde het Roemeense FC Viitorul uitschakelde. Nu zou eliminatie van FC Basel een stunt zijn. Tegen de Roemenen bevolkten ongeveer 10.000 toeschouwers de tribunes van GelreDome. 'We verwachten tussen de 10.000 en 12.000 mensen', rekent De Wit voor. 'We zitten vol in de vakantieperiode. De tegenstander spreekt meer aan, Ricky van Wolfswinkel komt terug naar Arnhem, maar dat is waar we mee te maken hebben. Als er 13.000 toeschouwers zijn donderdag, ben ik zeer tevreden.'