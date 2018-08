Wie weet er meer over het echtpaar Kroes wat in oorlogstijd in Apeldoorn woonde

APELDOORN - .

Ik ben voor een vriend van mij Uri ( Flip ) Speelman op zoek naar meer informatie over het echtpaar Kroes . Het echtpaar Kroes beiden gepensioneerd onderwijzer . Zij zijn in 1932 naar de Billitonlaan 40 in Apeldoorn verhuist. Uri moest als Joods jongetje van 5 onderduiken en is 1 jaar lang bij hun in huis geweest. Het gaat om Albertus Hendrik Kroes geboren te Wijhe 13-06-1876 en Dina Maria Verhoog geboren te Semarang 13-11-1875. Het echtpaar was kinderloos en heeft voordat zij naar Apeldoorn kwamen in Den Haag gewoond , daarvoor hebben zij lesgegeven in Nederlands Indië. De vraag is nu of er nog familie is of mensen die meer over het echtpaar Kroes kunnen vertellen.

(Foto: © Uri Speelman

Met mijn moeder in de Kinderdijkstraat 1940)