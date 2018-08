Deel dit artikel:











IJsjes op heetste dag in heumen Foto: Omroep gl8

MALDEN - Omdat het dinsdag zo ongeveer de heetste dag was in de gemeente leek het nieuwbakken wethouder René Waas wel een goed idee om bij Zorgcentrum Malderburch aan de Broekkant in Malden ijsjes uit te delen aan de bewoners.

Geschreven door Mediapartner Omroep gl8

Hij deed dat niet allen in zijn rol als wethouder, nee, hij is momenteel zelfs het enige collegelid in functie en dus ook nog loco-burgemeester. De bewoners waren aangenaam verrast en namen dankbaar de verfrissing aan. Ze vonden het zonder uitzondering een goed idee. Natuurlijk kreeg het personeel ook een ijsjes en werden zelfs de bewoners en medewerkers van multifunctioneel centrum De Buurderij in Overasselt niet vergeten.