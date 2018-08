Ede sluit schuur met honderden hennepplanten: 'Misdaad mag niet lonen'

EDERVEEN - De gemeente Ede heeft dinsdag een schuur in Ederveen gesloten. Aanleiding daarvoor is de vondst van een hennepkwekerij met 339 planten. De komende zes maanden mag niemand de schuur betreden, ook de eigenaar niet.

Burgemeester René Verhulst tolereert de illegale activiteiten in de Ederveense schuur niet. 'Misdaad mag niet lonen. Daarom treden politie en gemeente gezamenlijk streng op tegen hennepkwekerijen en drugslabs', geeft hij aan.

Bij de vondst van een hennepkwekerij in een woning of pand mag een gemeente zelf beslissen hoelang de locatie dichtgaat. In dit geval kiest de gemeente Ede voor een sluiting van zes maanden. Daarna mag de schuur weer in gebruik genomen worden.

Wanneer en in welke straat de hennepkwekerij is aangetroffen, wil de politie in verband met het privacyrecht niet zeggen. Ook de vraag of de hennep voor eigen gebruik was of voor de illegale verkoop laat de politie in het belang van het onderzoek in het midden.