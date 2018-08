Zwembad Steenderen bouwt buffer door weer

STEENDEREN - Het Burgemeester Kruijffbad in Steenderen kan door de grote bezoekersstroom van de afgelopen tijd een buffer opbouwen om de aankomende subsidiestop op te vangen. Met 180 vrijwilligers weet het buitenbad het hoofd boven water te houden in deze extreme zomer.

'Dit hebben we al jaren niet gehad', vertelt badmeester Simone Cremers van het zwembad in Steenderen. Dagelijks verwelkomt het Burgemeester Kruijffbad door de hoge temperaturen ongeveer negenhonderd bezoekers. 'Dit is extreem', benadrukt Cremers. 'En ook extreem lang. Je hebt weleens een zomer met tien dagen zulk warm weer, maar zo lang achter elkaar hebben we nog nooit gehad.' Met een groep van 180 vrijwilligers is het grote aantal bezoekers nog net te behappen.



Volgens Cremers komen bezoekers uit alle windstreken. Lynn Rovers kwam zelfs helemaal uit het Limburgse Oudsbergen: 'Het duurt wel even voor ik hier ben', lacht Lynn. 'Maar het is de rit wel waard.' Met het oog op de aankomende subsidiestop, is het grote aantal dagjesmensen van deze zomer meer dan welkom. 'Met dit soort jaren bouwen we een buffertje op', aldus Cremers. 'Door alle vrijwilligers die we hebben kunnen nog een heel eind rondbreien. Dat is een heel groot geluk.'



Badeendjesrace voor inkomsten

Waar de inkomsten door het warme weer binnen stromen, hoopt het zwembad nog meer reserve op te bouwen. Op zondag 2 september houdt Lions Club Bronckhorst daarom een badeendjesrace om extra geld op te halen voor een toekomstbestendig zwembad in Steenderen, maar ook in Vorden, Hoog-Keppel en Hengelo.