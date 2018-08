Oefenwedstrijd open dag NEC afgelast

NIJMEGEN - De oefenwedstrijd tussen NEC en Fortuna Düsseldorf, die aanstaande zaterdag gespeeld zou worden op de open dag, gaat niet door.

Dat heeft NEC besloten na overleg met het OM en de politie, dit omdat er signalen waren van 'onverwachte veiligheidsrisico's' in de stad en rondom het stadion.



Loco-burgemeester Bert Frings: 'Het is teleurstellend voor NEC en de supporters die zich verheugen op dit duel. Maar er zijn concrete signalen dat Duitse fans toch de wedstrijd wilden bezoeken en de openbare orde wilden verstoren. Vandaar dat we in gezamenlijkheid dit besluit hebben genomen.'

'Zoeken naar andere invulling'

Samen met de supportersvereniging van NEC gaat de Nijmeegse club kijken naar een eventuele alternatieve invulling voor de wedstrijd. Alle supporters die reeds een kaartje hebben gekocht voor het duel met Düsseldorf krijgen hun kosten vergoed.

Steeds moeilijker

Het is voor NEC steeds moeilijker om in het openbaar een oefenwedstrijd te spelen. Vandaag werd nog achter gesloten deuren geoefend tegen TOP Oss. Vorig jaar werd die wedstrijd ook al besloten gespeeld, evenals een duel tegen FC Utrecht.



En in 2012 wilde NEC oefenen tegen Blackburn Rovers op de open dag, maar toen werd de wedstrijd verplaatst naar Hoenderloo.