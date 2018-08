Vordenaren maken drooggevallen Baakse Beek schoon

'Het is een uitgelezen kans', meent Wendy Emsbroek Leunk. Ze zag de discussie op Facebook over de troep in de beek en dacht: 'We steken zelf de handen uit de mouwen. Je kunt wel discussiëren over wie nu verantwoordelijk is voor zo'n beek; de gemeente of Rijkswaterstaat, maar eigenlijk hebben we de rotzooi er zelf ingegooid.'

Foto: Karl Mesker

Al ligt er natuurlijk geen troep die zij zelf heeft veroorzaakt. 'Toen ik begreep dat het waterschap eigenaar is, heb ik die gebeld en daar waren ze verbaasd dat we het zelf willen doen.' Het waterschap heeft als dank nu beloofd het afval op te komen halen.

Zo'n 15 mensen hielpen met het opruimen. Er werd van alles gevonden: een oude klomp, een autoband, een kloot en veel plastic.