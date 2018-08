Deel dit artikel:











Tientallen dode vissen door laagwater in Beusichem Binnengekomen foto

BEUSICHEM - In een plas in de uiterwaarden van Beusichem drijven tientallen dode vissen. Door de droogte staat het water laag en zit er te weinig zuurstof in.

Omwonenden hebben Rijkswaterstaat gebeld, maar volgens een woordvoerster is het betreffende water niet van Rijkswaterstaat. 'Voor een deel is het van een particulier en voor een deel van een zandwinningsbedrijf', aldus de woordvoerster. Vanwege de privacywetgeving mag zij niet zeggen om wie het gaat. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52