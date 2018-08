Voetballer ernstig mishandeld: OM eist celstraffen

ARNHEM - Tegen een elftalleider en een linksback van voetbalclub TGG uit Den Bosch zijn celstraffen geëist. Ze worden verdacht van de mishandeling van een voetballer van VV Haaften.

De wedstrijd tussen VV Haaften en VV TGG ontaardde in oktober 2016 in een massale vechtpartij. De vlam sloeg in de pan nadat de Betuwse club de thuiswedstrijd met 5-1 gewonnen had. De speler van Haaften die de meeste doelpunten zou hebben gemaakt, werd ingesloten door TGG-spelers en toegestroomde supporters en werd mishandeld.

Kopstoot en trap tegen hoofd

De elftalleider en de linksback van TGG worden ervan verdacht dat ze een kopstoot uitdeelden aan de speler van Haaften, die daardoor ten val kwam. Daarna zouden ze hem tegen zijn hoofd en zijn nek hebben getrapt, terwijl hij op de grond lag. Het TGG-bestuur besloot enkele dagen na het wangedrag om het team uit de competitie te halen. De twee zijn door de club geroyeerd.

Het OM eiste tegen de elftalleider acht maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De linksback hoorde vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk, tegen zich eisen.

'Ik begrijp niet wat hen bezielde'

Het slachtoffer liet een verklaring voorlezen. 'Ik begrijp niet wat hen bezielde. Iemand die op de grond ligt, doe je niets. Ik kan het niet begrijpen.'

Hij had last van angsten en vreesde dat de twee hem nog eens zouden opzoeken. Hij was er zo ernstig aan toe dat hij de rest van het seizoen niet meer kon spelen. Hij had enorme pijnklachten en een whiplash, hij kon met het ov niet meer naar school. Ook kon hij niet meehelpen met de verbouwing van het huis van zijn ouders, iets wat hem erg aangreep.

Advocaten willen vrijspraak

De advocaten van de elftalleider en de linksback eisten vrijspraak. Volgens de advocaat van de linksback is zijn cliënt ten onrechte als dader aangewezen. 'Als je een heleboel mensen iets ziet doen, zeker met vechten, dan kom je ogen tekort.'

Zie ook: Zware mishandeling na voetbalwedstrijd Haaften voor rechter