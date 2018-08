EK: Shanne Braspennincx niet in finale keirin; ze wordt tiende

GLASGOW - Shanne Braspennincx uit Arnhem is bij het onderdeel keirin op de EK in Glasgow als tiende geëindigd.

De Arnhemse baanwielrenster was in de tweede ronde vierde geworden en liep zo de finale mis. Ze had bij de eerste drie moeten eindigen.

In de B-finale eindigde ze als vierde, goed voor de tiende plaats in de eindklassering.

Een andere Nederlandse, Laurine van Riessen, wist zich wel te plaatsen voor de finale. Ze werd vijfde.