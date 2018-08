Financieel adviseur veroordeeld voor stelen van duizenden euro's

ELST - Een 72-jarige financieel adviseur uit Elst is dinsdag veroordeeld voor verduistering van ruim 8000 euro van zijn cliënt. Hij kreeg een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

Het slachtoffer kampte in 2008 met financiële problemen en moest zijn huis verkopen. Via de bank kwam hij met de adviseur in aanraking. Hij machtigde de adviseur om zijn belastingzaken te doen.

Die liet geld van de belastingen op zijn bankrekening storten. Dat geld was bestemd om schulden van het slachtoffer af te lossen. De Elstenaar gebruikte het echter voor aankopen in winkels, brandstof en een bezoek aan de dierentuin.

De 72-jarige man moet het slachtoffer ruim 8000 euro schadevergoeding betalen. Bovendien mag hij vijf jaar lang zijn beroep niet uitoefenen.