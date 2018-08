NEC wint achter gesloten deuren van TOP Oss

OSS - NEC heeft dinsdag een geheime oefenwedstrijd gespeeld uit tegen TOP Oss.

De Nijmegenaren wonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Anass Achahbar. Het was de enige wedstrijd achter gesloten deuren van NEC in deze voorbereiding. De Graafschap moest twee oefenduels afwerken zonder publiek. Vorig seizoen speelden NEC en TOP Oss ook al een besloten wedstrijd tegen elkaar. Toen werd het in De Goffert 0-1.

NEC speelt zaterdag in eigen stadion de laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie. In De Goffert is Fortuna Düsseldorf dan de tegenstander.