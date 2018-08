Deel dit artikel:











Sam Ligtlee uitgeschakeld op keirin Sam Ligtlee tijdens de 1 km tijdrit (Foto: ANP)

EERBEEK - Sam Ligtlee uit Eerbeek is dinsdag bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Glasgow uitgeschakeld in de kwalificaties van het onderdeel keirin.

De winnaar van het brons op de kilometer tijdrit werd verwezen naar de herkansingen omdat hij volgens de jury in de eerste ronde een valpartij had veroorzaakt. Hierdoor kwamen twee renners ten val. In de herkansing slaagde de 20-jarige Ligtlee er niet in een ronde verder te komen. Zie ook: Baanwielrenner Sam Ligtlee pakt brons op EK Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52