Deel dit artikel:











SBS6-programma maakt opnamen in Coehoornpark in Arnhem Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - Een filmploeg van SBS6 heeft dinsdagmiddag opnamen gemaakt in het Coehoornpark. Het park staat samen met andere plekken in Arnhem centraal in het programma De Grote Tuinverbouwing.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

info@rtv-arnhem.nl

Presentator Lodewijk Hoekstra spreekt zijn enthousiasme uit over het parkje vlakbij station Arnhem Centraal. 'Vijf jaar gelden was het een soort van parkeerplaats hier', weet hij. 'En kijk eens hoe bijzonder het nu is.'



SBS6 zendt de aflevering van De Grote Tuinverbouwing over Arnhem uit op 15 september.