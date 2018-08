'Mensonterend en schandalig': taxichauffeur dumpt vrouw in rolstoel langs de weg

KLARENBEEK - 'Mensonterend en schandalig', zo noemt Gerda ten Voorde het optreden van taxibedrijf Ordelman uit Epe vorige week. Bij haar op het erf werd Karin de Groot gedumpt door de taxichauffeur.

Karin de Groot komt oorspronkelijk uit Voorthuizen, maar woont nu in een woongroep in Deventer. Vorige week woensdag was ze met haar ouders in Veenendaal geweest om te kijken naar een nieuwe woning. 'Ik woon nu in Deventer, maar wil weer dichter bij mijn ouders gaan wonen, die wonen namelijk nog in Voorthuizen.' Maar toen zij na het avondeten bij haar ouders weg wilde met de taxi ging het mis.

'Het is eigenlijk een bizar verhaal. Ik werd om 21.15 uur met mijn elektrische rolstoel in de taxi naar Deventer gezet. Er werd mij alleen nog verteld dat ze iemand moesten ophalen in Klarenbeek. Diegene moest naar Kampen. Ik vond dat prima, want het ligt toch op de route', vertelt De Groot.

'Ik houd niet van problemen, zeker 's avonds niet'

Maar eenmaal aangekomen in Klarenbeek gaat het mis. 'Ik zag de taxichauffeur al een paar keer op zijn boordcomputer kijken of er informatie was over diegene die hij moest oppikken. Ik zag daar al een rolstoel bij staan. Ik dacht al: twee elektrische rolstoelen in dit busje gaat niet lukken, daarvoor was de bus niet groot genoeg. Ik hoopte dat het een handrolstoel zou zijn, want ik houd niet zo van problemen en zeker niet 's avonds laat.'

'Haal die mevrouw er maar uit'

Toch kwamen die problemen er. Er moest inderdaad nog een elektrische rolstoel mee in het busje. De chauffeur had geen idee wat hij nu moest doen. Hij belde met de centrale van taxibedrijf Ordelman om te melden dat dit zo niet ging lukken. Na enig overleg zei de centrale: 'Haal de mevrouw uit Deventer (ik dus) maar uit de bus. Breng die andere mevrouw maar naar Kampen.'

Dus stond mevrouw De Groot woensdag om 21.45 uur op het erf van de familie Ten Voorde in Klarenbeek. 'Mijn moeder ging namelijk met het taxibusje mee. Zij is al 84 en kon niet al te laat thuis komen in Kampen, want daar zou ze dan alleen aankomen. Maar Karin stond toen hier, huilend natuurlijk. Ik heb haar getroost en 20 minuten later kwam de volgende taxi', vertelt Gerda ten Voorde.

Gerda ten Voorde. Foto: Omroep Gelderland

'Ik ga een klacht indienen'

Maar ook met die taxichauffeur verliep het niet helemaal vlekkeloos. 'Die meneer had al vanaf acht uur 's ochtends gereden. Dus mocht eigenlijk niet meer rijden. Hij werd ook bij zijn eten thuis weggeroepen, dus die man was ook niet heel vrolijk. Hij vond de ontstane situatie ook schandalig. En dat vind ik ook. Het is echt mensonterend hoe er werd omgegaan met beide klanten, echt schandalig. Het gebeurt regelmatig dat de chauffeurs ook veel te vroeg of veel te laat komen, ik ga nu ook een klacht indienen tegen het bedrijf.'

En ook Karin de Groot heeft inmiddels een klacht ingediend bij Ordelman en Valys, de organisatie die Ordelman opdrachten geeft.

'Dit had niet mogen gebeuren'

Hoewel taxibedrijf Ordelman uit Epe eerder in dagblad De Stentor vertelde dat het verhaal van Karin de Groot niet kon kloppen, is de eigenaar nu totaal gedraaid. Tegen Omroep Gelderland zegt hij: 'Deze mevrouw heeft inderdaad buiten gestaan en er is gewisseld. Dit is voor niemand leuk en voor ons ook niet. Ik ben er dan ook niet blij mee dat die klant daar heeft gestaan. We mogen haar niet zomaar ergens neerzetten, dat had nooit mogen gebeuren. Ik heb met de chauffeurs gesproken.'