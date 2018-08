Deel dit artikel:











A50 bij Loenen deels afgesloten na ernstig ongeval Foto: Rijkswaterstaat

LOENEN - Op de A50 bij Loenen is in de richting van Apeldoorn een auto over de kop geslagen. Vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden is de weg deels afgesloten.

Voor zover bekend zijn bij het ongeval drie voertuigen betrokken. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) zijn er twee gewonden gevallen. Ter hoogte van knooppunt Waterberg wordt het verkeer richting Apeldoorn omgeleid via de A12, A30 en A1. Tussen knooppunt Waterberg en Loenen staat een lange file. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52