Politie: doe dit om inbraak in uw woning te voorkomen

ARNHEM - Het is vakantietijd. Ideaal voor inbrekers om hun slag te slaan. De politie Arnhem-Zuid wijst op haar Facebookpagina dan ook op tips om dit te voorkomen.

Vraag uw buren of kennissen om per dag de woning te controleren.

Haal spinnenwebben bij ramen en deuren weg.

Controleer of er geen takjes tegen uw ramen of deuren liggen.

Controleer of er geen dingen tussen de deur gestopt zijn.

Plakband over slot

Volgens de politie zijn deze tips geen overbodige luxe, want in de Arnhemse wijk De Laar-Oost zijn weer meldingen binnengekomen dat woningen gemarkeerd worden. Bijvoorbeeld door stukjes plakband over het slot te plakken, maar ook door krijttekens op het kozijn.

Dit zou bij meerdere woningen gedaan zijn. Hierdoor kunnen inbrekers zien of u gebruikt heeft gemaakt van de deur en of u dus wel of niet thuis bent gekomen.

'Absolute onzin'

De politie waarschuwt met enige regelmatigheid voor dieven die er allerlei trucjes op zouden nahouden. Onderzoeker Peter Burger van de Universiteit Leiden zei enkele jaren geleden al tegen Omroep Gelderland dat het 'absolute onzin' is dat dieven op huizen tekens plaatsen om collega's informatie te geven over wat er bijvoorbeeld te halen is.

Burger zegt dat dit soort verhalen al 500 jaar de ronde doen en dat er geen enkel bewijs voor is. 'Het moet nog gebeuren dat er een inbreker wordt gepakt die een krijtje op zak heeft.'

Volgens Burger komt het inderdaad voor dat er tekens op huizen worden gezet, maar dit is niet het werk van het dievengilde. 'Als je heel goed kijkt, dan vind je van alles op je huis. Dat wordt gedaan door krantenbezorgers, kabelleggers en kinderen', zei Burger destijds.

