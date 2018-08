Aanpassingen parcours Ronde van de Achterhoek vanwege droogte

GENDRINGEN - Vanwege de droogte wordt het parcours in de Ronde van de Achterhoek aangepast.

Sommige delen van de routen zijn verworden tot stoffige zandwegen en zullen worden geschrapt. De koers van 190 kilometer wordt gereden op zondag 19 augustus, maar de organisatie heeft nu al maatregelen getroffen. Voor een aantal van de zandwegen die in het parcours zijn opgenomen zijn alternatieven gezocht.

“Met veertig kilometer aan zandwegen en kasseien, heeft de Ronde van de Achterhoek een unieke uitstraling”, zo vertelt Gerard van Balveren, voorzitter van de organisatie. “Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid richting de renners als het gaat om hun veiligheid. Daarom zijn de afgelopen dagen inspecties verricht op de zandwegen. Die zullen ook de komende weken doorgezet worden, tot daags voor de koers.”

De wedstrijd is niet in gevaar, maar de organisatie heeft al wel besloten om een aantal wijzigingen aan te brengen in het parcours. Van Balveren: “Op een aantal plekken is de toplaag van de zandweg volledig verwaaid, zodat deze wel gebruikt kan worden. Op andere plekken zal de koers worden omgeleid, omdat de zandweg zelfs voor semi professionele renners en top-amateurs door de aanhoudende droogte onbegaanbaar is geworden.” Via de website www.rondevandeachterhoek.nl zullen de wijzigingen in de route bekend gemaakt worden