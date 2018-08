Molenplaats Sonsbeek doet aangifte tegen baldadige jongeren

ARNHEM - Molenplaats Sonsbeek in Arnhem gaat aangifte doen tegen baldadige jongeren uit de buurt die het bezoekerscentrum van het park terroriseren. Om de haverklap worden er vernielingen aangericht.

'Afgelopen week is aan de jongeren gevraagd of ze hun troep wilden opruimen, maar dat is blijkbaar niet goed gevallen', zegt manager Hellen Sollewijn van Molenplaats Sonsbeek. 'De dag erna lag een groot deel van de terrasstoelen en -tafels met ketting en al in de sloot.'

'We vinden het prima dat de jongeren bij ons komen zitten in de avond, maar ze moeten wel hun troep opruimen. We hebben grote vuilnisbakken waar het allemaal in kan.'

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het bezoekerscentrum last heeft van baldadige jongeren. 'We hebben een keer gehad dat alle sloten en kettingen, waar de tafels en stoelen mee aan elkaar vastzitten, waren doorgeknipt met een betonschaar', zegt Sollewijn.

'Elke dag vraag je je af wat je nu weer gaat tegenkomen', gaat ze verder.

Vrijwilligers op leeftijd

De dames die als vrijwilliger werken in het bezoekerscentrum, zijn allemaal op leeftijd. 'Die kunnen niet 1-2-3 de sloot in om de spullen eruit te halen', benadrukt Sollewijn. 'Gelukkig hebben we iemand die we kunnen bellen. Toch ben je er elke keer weer een uur zoet mee.'