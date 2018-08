Kopers in de rij voor tentenmaker De Waard

HEERDE - Rond de 40 partijen hebben zich gemeld voor een overname van Vrijbuiter en tentenmaker De Waard. Vrijbuiter werd vorige week failliet verklaard. Een deel van de potentiële kopers heeft alleen interesse in De Waard Tenten in Heerde, dat deel uitmaakt van Vrijbuiter. Partijen konden tot maandagavond een bod doen.

De curator maakt een selectie uit de binnengekomen biedingen en verwacht nog wel de hele week nodig te hebben voor er echt zaken kunnen worden gedaan met een kandidaat-koper.

Het gaat de curator om een zo hoog mogelijke opbrengst, waarbij ook gekeken wordt naar de werkgelegenheid. Er werken 300 mensen bij Vrijbuiter, van wie 80 in vaste dienst. De winkels van Vrijbuiter en De Waard blijven in afwachting van een eventuele doorstart geopend.

'Het liefst vertellen we hier alleen mooie verhalen, helaas kan dat niet altijd'

Dit schrijft de tentenmaker op de eigen website: 'Afgelopen dinsdag, 31 juli, is het faillissement uitgesproken van de holding waar ook De Waard bij hoort. Dat betekent dat ons prachtige merk failliet is verklaard. Gelukkig betekent het niet direct het einde voor De Waard. Op dit moment zijn curatoren in gesprek met overnamekandidaten. Zij kunnen een bod doen op de holding of onderdelen daarvan, zoals De Waard. Ondertussen blijven de verkooppunten van De Waard, in Heerde en binnen de Vrijbuiter-vestigingen, open. Ook achter de schermen wordt doorgewerkt om ons merk een toekomst te bieden. Die toekomst lijkt nu onzeker maar, we hebben er het volste vertrouwen in.'

