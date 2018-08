Deel dit artikel:











Meisje wil ruzie sussen, maar wordt zelf mishandeld Foto: Omroep Gelderland

LATHUM - Een 17-jarig meisje is op zondag 8 juli mishandeld toen zij tijdens het festival Dreampop in Lathum een ruzie wilde sussen. Dat meldt de politie Westervoort deze dinsdag. Ze is op zoek naar een nog onbekende man die een foto maakte van de dader.

In de zogenaamde 'Wunderbar' ontstond die bewuste avond een conflict tussen twee personen. Het meisje wilde er tussen komen, maar kreeg zelf een vuistslag in haar gezicht. Daardoor viel ze op de grond. De politie kon later op de avond een verdachte aanhouden voor de mishandeling. Om zeker te weten dat deze man het ook echt heeft gedaan, zoekt ze naar een fotograaf. Die zou namelijk een foto van de dader hebben gemaakt tijdens de mishandeling. De man meldde dit aan de beveiliging, maar in de hectiek is zijn naam niet genoteerd. Volgens de politie gaat het om een blanke man met een stevig postuur. Hij is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang en heeft blonde haren (stekels) en droeg die dag een zwart T-shirt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52