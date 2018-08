Deel dit artikel:











Wat stonk er nou zo naar poep in Nijmegen? Foto: Wikipedia

NIJMEGEN - In Nijmegen stonk het maandagavond in de stad. Inwoners klaagden over een doordringende poeplucht. Dinsdagochtend ging de gemeente op onderzoek uit en vond de vermoedelijke oorzaak.

Een woordvoerder van de gemeente meldt dat de stank waarschijnlijk is veroorzaakt door straatkolken die droog zijn komen te staan. Deze putjes in het wegdek hebben een stankafsluiter (net als afvoerputten in huis), maar als die droog staat werkt hij niet meer. In de straatkolken ligt ook altijd vuil dat dan een rottende, poepachtige geur kan afgeven. De vieze lucht is inmiddels verdwenen. Oplossing Mocht de poeplucht weer opborrelen dan is er een eenvoudige oplossing: een emmer water in de straatkolk gooien, want dan gaat de stankafsluiter weer werken.