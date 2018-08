Hittegolf beleeft climax: snikhete dag en nacht, daarna kans op onweer

ARNHEM - Gelderland zucht al weken onder een hittegolf, maar het einde is in zicht. Deze dinsdag wordt het met temperaturen boven de 35 graden nog extreem warm, maar vanaf morgen komt daar verandering in. Mogelijk valt er vannacht al een verkoelende regen- of onweersbui.

Volgens weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen loopt de temperatuur vandaag razendsnel op. In het Rijk van Nijmegen en de Achterhoek kan het wel 37 graden worden. De zon schijnt daarbij uitbundig en er is heel weinig wind.

Nieke Hoitink sprak met Margot Ribberink op Radio Gelderland:

Zomersmog

'Het is zo warm dat zich in de atmosfeer allemaal chemische processen afspelen en dat betekent dat je vandaag ook zomersmog hebt. Mensen die last hebben van hun luchtwegen, wordt geadviseerd rustig aan te doen', legt Ribberink uit.

Na een echte plaknacht met temperaturen tussen de 20 en 25 graden is het vanaf woensdag minder warm. 'Misschien dat er later vanavond al vanuit het zuiden bewolking binnenkomt, waar vannacht al een bui uit valt. Misschien ook een flinke onweersbui. Morgen wordt het dan waarschijnlijk een graadje of 26.'

