Vitesse-opponent Basel jarenlang de grootmacht van Zwitserland

ARNHEM - Met FC Basel treft Vitesse donderdag in de Europa League een tegenstander die jarenlang de grootmacht was van Zwitserland.

Vorig seizoen werd de club tweede, daarvoor werd Basel acht keer op rij landskampioen. De club wist ook meerdere malen te stunten in de Champions League, zoals in 2011, toen Manchester United werd uitgeschakeld. Ook vorig seizoen wisten de Zwitsers de groepsfase van de Champions League te overleven, maar in de achtste finales waren ze kansloos tegen Manchester City. Europees gezien kwam FC Basel het verste in 2013, toen in de Europa League in de halve finales de uiteindelijk winnaar Chelsea te sterk was.

De bekendste naam in de huidige selectie is natuurlijk die van Ricky van Wolfswinkel foto). De spits met een verleden bij FC Utrecht en Vitesse kwam mede door blessures vorig seizoen maar tot elf doelpunten. Begin dit seizoen speelde hij aanvankelijk niet, maar afgelopen zaterdag stond hij voor het eerst aan de aftrap en scoorde hij direct. Andere belangrijke spelers zijn de Tsjechische international Marek Suchy, die in de defensie speelt. De 21-jarige Albian Ajeti geldt als een talentvolle aanvaller en op het middenveld is Luca Zuffi een ervaren kracht, die veel assists geeft. De ervaren Ivoriaanse international Geoffrey Dié is belangrijk voor de balans op het middenveld. Een andere bekende naam voor Nederland is Martin Hansen, de Deense doelman die speelde voor Heerenveen en ADO Den Haag. Maar bij Basel is hij reserve achter Jonas Omlin.

Basel heeft vooral de reputatie van een club die relatief onbekende spelers oppikt en ze vervolgens met flinke winst doorverkoopt, zoals de Kroatische vedette Ivan Rakitic, die nu voor Barcelona speelt. De Zwitserse spits Alexander Frei en middenvelder Heinz Hermann zijn de bekendste namen uit het verleden, terwijl ook Zwitserse internationals als Yann Sommer, Xerdan Shaqiri en Granit Xhaka een verleden bij Basel hebben.