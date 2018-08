NEC wil vleugelspits Brahim Darri halen

NIJMEGEN - NEC is bezig om Brahim Darri aan te trekken.

De 23-jarige vleugelspits is al langer bezig om een vertrek te forceren bij zijn huidige club Heracles. Daar is hij al een tijdlang geen vaste keuze meer. NEC heeft behoefte aan een nieuwe buitenspeler, zeker nu Randy Wolters tot de winterstop is uitgeschakeld. Darri kan op beide flanken uit de voeten en passeert makkelijk.

Darri begon zijn carrière bij Vitesse, waar hij in 2011 met 16 jaar de jongste debutant ooit was bij de Arnhemse club. Van een echte doorbraak kwam het niet, waarop hij in 2014 een half jaar werd verhuurd aan De Graafschap. Daar kon hij het ook niet echt waarmaken en zijn terugkeer bij Vitesse werd evenmin een succes. Begin 2015 verkaste hij naar Heracles, waar hij bij vlagen uitblonk, maar ook niet onomstreden was.