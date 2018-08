Gelderse wijnboeren niet langer blij met warme zomer

GROESBEEK - De Gelderse wijnboeren waren enkele weken geleden nog blij met het warme weer. Maar die stemming is inmiddels helemaal omgeslagen.

De warme zomer zou voor een fantastisch wijnjaar zorgen, maar de aanhoudende droogte veroorzaakt nu serieuze problemen.

Bij het Nederlands Wijncentrum in Groesbeek kijkt Adam Dijkstra zorgelijk naar zijn druiven. Die hebben nadrukkelijk te lijden onder de droogte en beregenen is voor Dijkstra geen optie. 'Te duur'. Dijkstra hoopt dat het de komende maanden natter wordt. Wellicht dat de druiven dan nog wat groter worden, want op dit moment zijn ze veel kleiner dan normaal.

Bij Erve Wisselink in Eibergen heeft de droogte ervoor gezorgd dat één van de vijf druivensoorten compleet verdord is. De overige vier soorten probeert wijnboer Henk Timmermans te redden door met een trekker en aanhanger de ranken water te geven. Dat water komt uit een kelder, maar daarvan begint de bodem ook al in zicht te komen. En water uit de kraan is nauwelijks een optie, want dan duurt het veel te lang om de aanhanger van 1000 liter te vullen.

