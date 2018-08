'Minder kinderbijslag voor ouders die kinderen niet inenten'

BARNEVELD - 'Ouders die hun kind niet willen vaccineren, moeten gekort kunnen worden op hun kinderbijslag.' Dat zegt de voorzitter van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Ruud Coolen Van Brakel. maandagavond in het televisieprogramma EenVandaag.

'Het niet laten inenten van kinderen, moet consequenties hebben. Als korten werkt, moeten we dat doen.' Volgens Coolen Van Brakel is de situatie zo ernstig dat tijd van vrijblijvendheid wat hem betreft voorbij is. Hij pleit voor een boetesysteem.

'Wat je zou moeten doen is dat je tegen ouders zegt dat het consequenties heeft als je je kind niet laat vaccineren. Op het moment dat ouders hun kinderen niet laten inenten, betekent dat een korting op de kinderbijslag. Dat klinkt misschien als een perverse prikkel, maar als het werkt, werk het.'

Kinkhoest in Barneveld

Barneveld kampt met een plotselinge uitbraak van kinkhoest. De ziekte is levensgevaarlijk voor baby's. Maar niet iedereen in het dorp wil zijn kinderen er tegen laten inenten. Landelijk ligt de vaccinatie tegen kinkhoest op 90 procent. In Barneveld is dat veel lager, 70 procent. Het dorp ligt in de zogeheten Biblebelt, waar mensen om religieuze redenen hun kinderen relatief vaak niet inenten. Terwijl de ziekte dodelijk kan zijn voor baby's tot een jaar.

