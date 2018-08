Het stinkt naar poep in Nijmegen

NIJMEGEN - Wat de oorzaak is, is nog een raadsel. Maar diverse inwoners van Nijmegen klagen maandagavond dat het stinkt naar poep of mest in de stad.

'De deuren hebben we maar even gesloten op deze zwoele avond, omdat de lucht ook het huis in trekt. Normaal ruik ik dit niet midden in de stad, haha! Dat zegt Thyson Meijers die ons benadert via Facebook. Hij vindt dat het in Nijmegen-West naar mest ruikt.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Jip Trommelen klaagt op Twitter over de geur van 'gesmolten asfalt' in het centrum van Nijmegen. Even later heeft hij het over de geur van 'poep, en niet zo'n beetje ook'.

Hij krijgt onder andere een reactie van Jos van Riswick die het ook ruikt in de omgeving van het Kronenburgerpark. Ook in Nijmegen-Noord en omgeving Radboud wordt de poeplucht geroken.