Vermiste Drutenaar (52) teruggevonden Archiefbeeld

DRUTEN - Een vermiste Drutenaar is maandag in goede gezondheid teruggevonden. De 52-jarige man verdween op 22 juli uit zorginstelling 's Heeren Loo aan de Kattenburg in Druten.

Op de dag van zijn verdwijning ging de man iets voor het middaguur een stukje wandelen. Daarna kwam hij niet meer terug naar de zorginstelling. Na ruim twee weken van onzekerheid werd de Drutenaar maandag in Noordwijk teruggevonden. Waar hij al die tijd is geweest, is niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52