Man komt onder muur terecht bij slopen kleedkamers in Stroe

STROE - Tijdens sloopwerkzaamheden op het sportcomplex van voetbalvereniging Stroe is maandagavond een man onder een muur terechtgekomen.

Hoe het mis heeft kunnen gaan, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe de man eraan toe is.

Het gaat om een vrijwilliger van de club, zegt bestuurslid Karel Struik. 'Hij had ook geholpen bij de bouw van de nieuwe kantine en was nu bezig met de sloop van de oude kleedkamers.' Of er maandagavond nog meer mensen aan het werk waren, weet Struik nog niet.

Het ongeval aan de Tolnegenweg in Stroe gebeurde rond 18.00 uur. Er werden meerdere hulpdiensten opgeroepen.