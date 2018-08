Marije van Hunenstijn naar halve finale 100 meter EK atletiek

BERLIJN - Marije van Hunenstijn uit Apeldoorn heeft op de EK atletiek in Berlijn de halve finales bereikt van de 100 meter.

De 23-jarige atlete eindigde in haar serie als derde, in een tijd van 11,48 seconden. Dat was dezelfde tijd als nummer twee Salomé Kora uit Zwitserland en vierhonderdsten langzamer dan de snelste loper in haar race, Ezinne Okparaebo uit Noorwegen.

Naomi Sedney, een andere Nederlandse, plaatste zich ook voor de halve finales. Ze rende in haar serie naar de derde plaats in 11,45.

Het betekent dat dinsdag vier Nederlandse sprintsters uitkomen in de halve finales. Regerend Europees kampioene Dafne Schippers (woonachtig in Oosterbeek) en Jamile Samuel waren dankzij hun beste seizoenstijden al zeker van een plaatsje in de halve finales.

