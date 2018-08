Deel dit artikel:











Nasleep brand Ter Horst Varsseveld: was groenten uit moestuin Foto: Gemeente Oude IJsselstreek

VARSSEVELD - Direct omwonenden van afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld wordt aangeraden groente en fruit uit de moestuin eerst grondig te wassen of te schillen voor ze de producten eten. Dit zegt het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu in het voorlopig verslag over de meetresultaten.

Uit metingen van het RIVM blijkt dat er tijdens de brand in Varsseveld veel stoffen zijn vrijgekomen, maar dat de concentraties van alle gevonden stoffen lager zijn dan de voorlichtingswaarden. 'Voor de gezondheid van de omwonenden kan algemeen gesteld worden dat korte blootstelling wel aanleiding geweest kan zijn van klachten zoals stankoverlast, hoofdpijn en misselijkheid. Verwacht wordt dat deze klachten snel afnemen als mensen niet meer in de rook verblijven', laat het RIVM weten. Adviezen aan direct omwonenden Toch geeft het RIVM een aantal adviezen aan omwonenden. Aan de eigenaren van de weides wordt geadviseerd om, zolang het niet heeft geregend, het gras niet te gebruiken als veevoer. Mensen die in straal van 1 kilometer rondom het bedrijf wonen, wordt naast het wassen van groente en fruit aangeraden om zichtbare roetvervuiling goed schoon te maken. Ook moeten plekken waar kinderen spelen goed geïnspecteerd worden. Daarnaast is het raadzaam het gras te maaien. Mochten mensen nog brokstukken van de brand in de tuin hebben liggen, dan moeten ze die met de handschoenen verwijderen en als klein chemisch afval aanbieden bij de gemeente. Omwonenden uit huis gehaald Op 26 juli woedde er een grote brand bij de Varsseveldse afvalverwerker. Door de vele rook moesten er meerdere omwonenden uit hun huis gehaald worden. Bovendien kwam de brand net nadat bleek dat het bedrijf zich niet aan de vergunning hield. Zie ook: Ter Horst in Varsseveld krijgt meer tijd voor wegwerken afvalberg

Provincie grijpt in bij afvalverwerker Varsseveld na brand

Afvalverwerker Ter Horst onder vergrootglas, mogelijk aanvullende maatregelen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52