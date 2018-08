Deel dit artikel:











Explosie Arnhem: nog niet duidelijk wie gewonde man is Foto: Politie Gelderland

ARNHEM - De politie weet nog niet wie het derde slachtoffer is van de explosie in een flat aan de Daphnestraat in Arnhem. Een woordvoerder laat weten dat het onderzoek naar de identiteit van deze gewonde man nog in volle gang is.

Eerder bracht de politie naar buiten dat het vermoedelijk om iemand gaat van buiten Nederland. Dat is de reden dat de identificatie langere tijd gaat duren. De explosie aan de Daphnestraat ontstond, volgens de woordvoerder, doordat in het appartement drugs werden verwerkt. Daar kwamen stoffen bij vrij, die zorgden voor de explosie. Drie mannen in het pand In de woning waren drie mannen aanwezig, twee van hen zijn overleden. Een van hen bleek de 33-jarige bewoner van het appartement te zijn. De ander is een man van 31 jaar uit België. Zie ook: 'Geen eerdere aanwijzingen voor drugsoverlast bij flat Arnhem' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52