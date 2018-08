Zware mishandeling na voetbalwedstrijd Haaften voor rechter

HAAFTEN - Twee mannen uit Den Bosch moeten dinsdag voor de rechter verschijnen voor de mishandeling van een voetballer van VV Haaften. De voetbalwedstrijd tussen Haaften en de Bossche club TGG ontaardde in oktober 2016 in een massale vechtpartij. De verdachten zouden daarbij flink tekeer zijn gegaan.

De vlam sloeg in de pan nadat de Betuwse club de thuiswedstrijd met 5-1 gewonnen had. De speler van Haaften die de meeste doelpunten zou hebben gemaakt, werd ingesloten door TGG-spelers en toegestroomde supporters en werd mishandeld. De 26-jarige en 34-jarige Bosschenaren worden ervan verdacht een kopstoot te hebben uitgedeeld aan het slachtoffer, die daardoor ten val kwam. Daarna zouden ze de Haaftenaar tegen zijn hoofd en nek getrapt hebben, terwijl hij op de grond lag.

'Dit hoop ik nooit meer mee te maken'

'Toen ik dat zag gebeuren, moest ik denken aan wat er in het verleden met die grensrechter Nieuwenhuizen is gebeurd', zei scheidsrechter Arie Kant - die de wedstrijd floot - enkele dagen na de vechtpartij tegen Omroep Brabant. Richard Nieuwenhuizen werd in 2012 bij een jeugdwedstrijd in het amateurvoetbal zo zwaar mishandeld, dat hij later aan zijn verwondingen overleed.

De mishandeling in Haaften maakte grote indruk op Kant: 'Op het moment beleef je het in een roes. Ik heb een poosje gedacht: misschien moet ik maar stoppen met fluiten, want hier heb ik geen zin in. Wat zaterdag gebeurde was zeer grensoverschrijdend. Dit hoop ik nooit meer mee te maken.' Het inmiddels 22-jarige slachtoffer liep een hersenschudding en een gekneusd kaakgewricht op.

Team uit competitie gehaald, celstraf geëist

Het TGG-bestuur besloot enkele dagen na het wangedrag om het team uit de competitie te halen. 'Het was al het derde vervelende voorval met dit team sinds het begin van de competitie', zei voorzitter Ted Timmermans toen. De verdachten zijn geroyeerd door de Bossche voetbalclub.

In december vorig jaar eiste de officier veertien maanden celstraf waarvan vier voorwaardelijk tegen de 34-jarige verdachte, die daarna een ander aanwees als dader. Daarop werd de zaak tegen beide verdachten aangehouden voor nader onderzoek.

Dinsdag wordt de zaak voortgezet en worden de uitkomsten van getuigenverhoren besproken. Tegen de 26-jarige is eind vorig jaar vijf maanden cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk. Tijdens de rechtszaak zal moeten blijken of de officier van justitie vasthoudt aan de eerdere strafeisen.

Voetbalbond KNVB constateert dat het aantal incidenten waarbij sprake is van 'buitensporig fysiek geweld' gedaald is. 'Sinds het seizoen 2012/’13 zien we dat het aantal incidenten afneemt. In 2012/’13 waren er nog 412 incidenten en in het seizoen 2016/’17 waren het er 257. Daarover zijn we uiteraard positief, maar ieder incident blijft er één te veel. We zullen blijven werken om deze cijfers omlaag te krijgen.'