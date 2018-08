'Eén huisje is minstens vier uur werk': Zutphen in het klein te bewonderen in Walburgiskerk

De waarheidsgetrouwe maquette is een opdracht van de gemeente. Willems is er zeker nog drie jaar mee bezig, maar een klein deel is vanaf dinsdag al te zien in de Walburgiskerk in Zutphen tijdens de Copernicustentoonstelling.

Op zijn zolderkamertje gebeurt het. Daar zit Willems urenlang te priegelen met houtjes, lijm, verf en pennen. Jarenlang maakt hij al maquettes en schaalmodellen en momenteel is hij bezig met zijn eigen stad Zutphen. 'Maar ik heb geen deadline hoor, want daar doe ik niet aan', zegt de gepensioneerde Willems lachend. 'Ik gok dat ik er wel 3000 uur mee bezig ben en zo'n drie jaar nodig heb, maar ik heb geen datum dat het af moet zijn.' Die afspraak heeft Willems ook gemaakt met de gemeente Zutphen, de opdrachtgever voor de immense klus.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Extra speciaal

Samen met bouwhistorici van de gemeente overlegt de maquettebouwer hoe elk huisje er uit moet komen te zien. 'Gelukkig weet ik zelf al best veel over die tijd en daarnaast is er heel veel archief waar ik uit kan putten. Bovendien is het natuurlijk extra speciaal om je eigen stad na te bouwen.'

De gemeente heeft gekozen voor 1485 omdat de stad toen voor het eerst een brug kreeg over de IJssel. 'Dat was een belangrijk moment voor de stad. Een deel met de Walburgiskerk erop is inmiddels klaar. 'De toren was destijds nog hoger dan de toren van de Dom in Utrecht. Maar die is door de bliksem verwoest.' Willems verwerkt zoveel mogelijk details in de Zutphense panden. 'Ik ben gemiddeld zo'n vier uur met één huisje bezig. Alles moet kloppen.'

Vaste hand

Zijn liefde voor maquettes begon toen Willems 13 was. 'Toen maakte ik tijdens een vakantie voor het eerst een kasteel na.' Toen nog met karton, nu gebruikt hij superdun multiplex. Met behulp van een grote loep tekent hij met een speciale pen raampjes en deurtjes op het minuscule houten huisje. 'Je moet wel een vaste hand hebben. Als ik bijvoorbeeld de heg gesnoeid heb, kan ik dit daarna twee dagen niet doen.'

Willems is blij dat een deel van zijn maquette vanaf dinsdag al te zien is. 'Ja, anders staat het hier maar op zolder.' Maar klaar is het hele project nog lang niet. Volgende week begint hij met het volgende deel van het oude Zutphen. 'Maar nu eerst even vakantie, dat heb ik ook met mijn vrouw afgesproken.'