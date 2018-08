'Onvindbare' man drie jaar na overval toch opgepakt

ARNHEM - Ruim drie jaar na een gewelddadige overval aan de Dukenburgstraat in Arnhem heeft de politie donderdag een verdachte aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man uit Arnhem. Hij was lange tijd onvindbaar.

Op 3 juni 2015 werd een 67-jarige man in zijn woning overvallen door twee daders. De man en iemand die bij hem op bezoek was, werden met tape vastgebonden. De bewoner werd vervolgens met een vuurwapen geslagen en liep verwondingen aan het hoofd op. De daders gingen er met contant geld vandoor.

Vingerafdruk

De politie had de Arnhemmer al langere tijd als verdachte op het oog, maar de man was onvindbaar. Vorige week donderdag kwamen agenten hem toevallig tegen toen hij als getuige werd aangesproken bij een vernieling in Arnhem. Dankzij zijn vingerafdruk werd hij herkend. Deze stond in de landelijke databank omdat de man eerder met de politie in aanraking is geweest.

