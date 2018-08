Deel dit artikel:











Brand in weiland met schapen in Wijchen Foto: GinoPress

WIJCHEN - In een weiland met schapen aan de Woezikseweg in Wijchen heeft maandagmiddag brand gewoed. Woningen en bedrijven in de buurt hadden last van de rook.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De schapen zijn in veiligheid gebracht. Ze worden door de eigenaar gecontroleerd. De oorzaak van de brand is niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52