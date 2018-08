Weggestuurde NEC-doelman Delle naar Feyenoord

NIJMEGEN - Voormalig NEC-doelman Joris Delle tekent een contract bij Feyenoord. De Franse doelman werd begin mei door NEC uit de selectie gezet, nadat hij ontevreden was over zijn reserverol.

De 28-jarige keeper was eigenlijk het hele seizoen de eerste doelman in Nijmegen, totdat hij te horen kreeg dat hij niet zou keepen in de play-offs om promotie. Daar was hij boos om en werd daarom door de Nijmeegse club uit de selectie gezet. Delle zei destijds die keuze te respecteren.

Joris Delle gaat nu voor één jaar aan de slag in Rotterdam. Daar zijn ze erg blij met zijn komst. ‘Ervaring hebben we zeker gevonden in Joris, met bijna 200 wedstrijden achter zijn naam in het profvoetbal. Bovendien is hij een op en top professional. Die persoonlijkheid hebben we nodig om Justin en de andere keepers scherp te houden en om er te staan wanneer het nodig is', aldus technisch directeur Martin van Geel.

