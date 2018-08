Eén en al chaos na aardbeving op Lombok, Gelderse thuisblijvers maken zich zorgen

Amber van Thull is samen met haar vriend Frank Visser halverwege haar wereldreis als ze op Lombok worden overvallen door de aardbeving. 'We verbleven in Senggigi. De aardbeving was hier niet ver vandaan.'

Het stel lag al in bed. Nadat ze zo snel mogelijk het hotel hadden verlaten, zagen ze dat er werd gewaarschuwd voor tsunami's. Een vlucht naar het binnenland volgde. 'Mijn vriend reed de scooter, die probeerde door alle chaos heen te gaan. En ik probeerde achterop onze families te bereiken en iedereen gerust te stellen.'

Uiteindelijk bleef de tsunami uit. Amber en Frank wisten een vliegtuig naar Bali te pakken. 'En nu zijn we in Sanur, veilig. Bijkomen van alles dat is gebeurd.'

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Geen bereik

Zo'n 15 kilometer ten noorden van Sanggigi liggen de Gigi-eilanden. De dochter van Henk en Yolande van der Weijden uit Arnhem is daar op vakantie. 'De elektriciteit is uitgevallen. Er is geen internet, dus er komt maar heel af en toe een berichtje. Ze zijn ongedeerd, dat is dan het belangrijkste bericht dat je ook kan krijgen. Maar hoe is ze eronder, hoe is haar gemoedstoestand, hoe voelt ze zich nu?'

Yorike van der Weijden is samen met een vriendin op de Gigi-eilanden. Ze gebruiken nu om en om de telefoon om zo de batterij te sparen. 'Het is zo rot als je kind misschien wel een traumatische ervaring meemaakt. Mensen gewond gezien, gebouwen in zien storten, dat is geen kleinigheid natuurlijk.'

Yolande van der Weijden zit continu met de telefoon aan haar zijde. 'Ik hoop wel dat we nu gauw een berichtje krijgen. Hoe is het met haar, zijn er nog naschokken, hoe gaat ze de komende nacht doorbrengen, is het daar al veilig, hoe gaat het nu verder? Dat zijn onze belangrijkste vragen.'