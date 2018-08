Geen viesmakende plakdeeltjes meer door kap eiken in Heteren

HETEREN - De gemeente Overbetuwe is maandag begonnen met de kap van 121 eiken aan de Kerklaan in Heteren. Inwoners klaagden over plakkerige deeltjes die uit de bomen vallen.

De plakkerige deeltjes worden geproduceerd door een luis in de bomen. Volgens inwoners zorgt het plakspul voor vieze auto's en ramen. Daarnaast vallen er eikels uit de bomen die deukjes maken in de auto's.

'Naar aanleiding van een aantal informatieavonden hebben we besloten dat mensen er te veel last van hebben om er niets aan te doen. Daarom gaan we de eiken vervangen door een ander soort boom', vertelt een woordvoerster van de gemeente. De eiken worden vervangen door amberbomen.

Broedende eksters en duiven

Uit een verplicht flora- en faunaonderzoek is gebleken dat er in een aantal van de bomen eksters en duiven aan het broeden zijn. Een boom waarin vogels broeden, mag niet gekapt worden. Dit was dan ook één van de voornaamste redenen dat de lokale fracties van GroenLinks en de PvdA kritische raadsvragen hebben gesteld over de kap.

Door de eiken door een andere boom te vervangen én door rekening te houden met de vogels, heeft de gemeente geprobeerd om de belangen van zowel de bewoners als van de kritische fracties zo goed mogelijk te behartigen.

'We gaan nu 121 eiken vervangen, maar dat doen we niet allemaal in één keer. We moeten wachten tot de vogels klaar zijn met broeden voordat alle bomen gekapt kunnen worden. De verwachting is dat we in het najaar de laatste eik kunnen omhakken', aldus de woordvoerster.

Eikenprocessierups

Er zitten ook nesten van eikenprocessierupsen. De bomen met deze nesten moeten ook gekapt worden.