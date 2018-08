ProRail klaar met spoorlopers: één blote teen op het spoor? Dokken!

De spoorbrug over het Maas-Waalkanaal. Foto: Wikimedia Commons

ELST - Iedereen die ook maar met één blote teen een spoorbrug opstapt voor een verkoelende duik vanaf een spoorbrug, krijgt van ProRail een boete van 140 euro. De spoorwegbeheerder is het zat.

ProRail surveilleert in deze hete en droge periode extra rond deze geliefde ‘duikplaatsen’ en bekeurt springers. Woordvoerder René Vegter benadrukt dat de boetes niet zijn bedoeld om de kas te spekken. 'Het gaat om de veiligheid op het spoor. Wie op of naast het spoor loopt is levensgevaarlijk bezig.'

Ook leidt 'spoorduiken' tot vertraging op het spoor. Bijna dertig procent van alle treinvertragingen, zo’n drieënhalf uur per dag, komt door mensen op en langs het spoor. Machinisten schrikken, remmen en krijgen van de verkeersleiding opdracht stapvoets verder te rijden om ongevallen te voorkomen.

Andere treinen op het traject moeten dan ook langzamer rijden. Dat zorgt voor nog meer vertraging voor reizigers, aldus de spoorbeheerder.

Spoorbeheerder zwijgt over springplekken

Locaties waar 'spoorduikers' in Gelderland tegen de lamp lopen, geeft ProRail niet. 'We willen de pakkans niet verkleinen', legt Vegter uit.

Hij benadrukt dat het lastig is aantallen van boetes voor de duikers te geven. 'We registreren iedere overtreding als spoorloper. Dit zijn ook vaak wandelaars, mensen die hun hond uitlaten, spelende kinderen of vandalen langs het spoor.'

Spoorwegen en spoorbruggen zijn in de zomer makkelijker bereikbaar door sloten die droogvallen.

Vorig jaar kwamen twee jongens om in Elst toen ze op het spoor werden gegrepen door een trein.

