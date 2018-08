Tennistalent Rose Nijkamp wil nummer 1 van de wereld worden

UGCHELEN - Ze is pas twaalf jaar, maar Rose Nijkamp is nu al de beste tennisster van Nederland in haar leeftijdscategorie.

Het tennistalent uit Ugchelen doet deze week mee aan het EK voor landenteams op het Franse eiland Corsica. "Ik verwacht dat we heel goed gaan spelen met ons team en dat we nummer één kunnen worden. We zitten met z'n drieën in het team en kunnen heel goed met elkaar. Ik zal niet veel zien van Corsica, want we zijn veel te druk met de wedstrijden."

Het tennis heeft ze van huis uit meegekregen. "Mijn moeder heeft getennist en mijn vader ook, allebei best wel goed. Ik kreeg op mijn derde al een racket en op mijn vijfde ben ik begonnen met mijn eerste tennisles. Ik train vier keer per week, maar het ligt ook aan school. Want laatst had ik CITO-toets. Maar in gedachten ben ik er elke dag mee bezig."

En aan ambitie geen gebrek. "Ik wil nummer één van de wereld worden en meer Grand Slams winnen dan Federer."