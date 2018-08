Knoflook als geheim wapen in de oorlog ?

ARNHEM - Franse mariniers hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog hun portie knoflook afgedwongen als voorwaarde om weer tegen de Duitsers te gaan vechten. Dat heeft ertoe geleid dat het Engelse eiland Wight tot op de dag van vandaag een knoflookparadijs is. Dat meldt de Britse krant The Times.

Protest tegen 'Engelse pot'

De ruim 300 Fransen baalden van het Engelse eten als kool en stamppot en beklaagden zich bij kroegbaas Bill Spidy van The Painters Arms. Ze zouden hebben gezegd alleen nog maar te willen vechten als er weer gerechten met knoflook op tafel kwamen. Vervolgens werd the British Special Operations Executive ingeschakeld die een soort Operation Garlic in gang zette. Deze geheime dienst liet eind oktober 1942 twee spionnen overvliegen naar hét Franse knoflook-centrum in de regio Clermont-Ferrand. De twee agenten werden ter plekke afgezet en de piloot nam twee zakken vol met knoflookbollen mee terug.

Oorlogs-actie basis voor knoflookindustrie

Op Wight ging de kroegbaas er mee aan de slag. Spidy gebruikte een deel van de Franse oogst voor het verbouwen van knoflook op het eiland aangezien hij lid was van een tuindersgroep. De mariniers gingen weer met eetlust achter hun borden zitten en namen later deel aan D-Day en andere aanvallen op der Franse kust. In de loop van de jaren nam de verbouw van knoflook op Wight grootse vormen aan, en sterker nog door veel zon en de kalkachtige grond bleek de kwaliteit van de 'Engelse knoflook' bijzonder hoog. Het eiland biedt nu allerlei knoflooksoorten en producten met knoflook, van bier tot en met mayonaise en soja-saus en er wordt zelfs een jaarlijks knoflookfestival gehouden.

Bronnen The Times en De Stentor