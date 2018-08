Bestolen boer looft 8.000 euro uit voor gouden tip

KILDER - Geert Hietkamp uit Kilder looft een beloning van 8.000 euro uit voor de tip die leidt tot duidelijkheid over een diefstal op zijn erf. Zaterdag werd hij bestolen van dure reinigingsapparatuur die hij nodig heeft om zijn stallen schoon te maken.

De reinigingsapparatuur stond voor een stal op zijn boerderij aan de Rozenpas in het Achterhoekse dorp. 'Ik zette de apparatuur buiten toen mijn kalveren werden opgehaald voor de slacht. Anders komt die vol mest', legt Hietkamp uit.

Hij nam een kop koffie en ging weer aan het werk, met het idee de apparatuur later weer binnen te zetten. 'De dief of dieven moeten mij in de gaten hebben gehouden. Want toen ik 's avonds bij de schuur kwam, was de apparatuur verdwenen. Ze hebben de waterslang doorgesneden en de boel meegenomen.'

Slapeloze nachten

Sinds de diefstal doet Hietkamp geen oog dicht. 'Ik vind het een heel naar idee dat ze op mijn erf zijn geweest en mij in de gaten gehouden hebben', legt de bezorgde boer uit. Hij heeft aangifte bij de politie gedaan, maar die komt volgens hem niet langs omdat de diefstal buiten heeft plaatsgevonden.

De beloning voor degene die hem duidelijkheid over de diefstal verschaft, is dan ook hoog. Hoger dan de waarde van de apparatuur. 'Die apparatuur is een paar duizend euro waard, dat geld ben ik kwijt. Maar het gaat erom dat ik weet wie dit gedaan heeft.'

Tot Hietkamp nieuwe reinigingsapparatuur heeft, kan hij geen nieuwe kalveren in zijn schuur houden.