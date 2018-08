De Pareltjes van Hierden

ARNHEM - In de vierde aflevering van Pareltjes van Gelderland brengt Marlies Claasen een bezoek aan Kasteel De Essenburgh in Hierden, neemt ze een kijkje bij het Hulshosrterzand, vaart ze met een botter op het Veluwemeer en bezoekt ze de kleinste stad van Nederland, Staverden. De muziek tijdens deze aflevering is onder begeleiding van fluitiste Elena Vyaznikova en harpiste Victoria Davies.

Kasteel De Essenburgh wisselde vele malen van eigenaar totdat het in 1950 gekocht werd door de Norbertijnen-abdij van Berne te Heeswijk- Dinter. De Abdij had destijds ruimtegebrek en vormde het oude kasteel om tot een klooster met een prior aan het hoofd.

Het sterk vervallen kasteel werd door de kloosterlingen grotendeels eigenhandig opgeknapt: een flink stuk werk, ook om het te combineren met hun studies filosofie en theologie en met hun assistentie in de katholieke parochies in de wijde omtrek. Verder bouwden ze een boerderij, fatsoeneerden de erbij horende 30 hectare land en gaven de grachten een flinke opknapbeurt.

Aan de vele heuveltjes in het bos zie je goed dat het bos op stuifzand staat: het Hulshorsterzand. Tot zo’n honderd jaar geleden stoof het zand hier nog vrij in het rond. Om de overlast van het stuifzand te beperken en op termijn hout te winnen, zijn er grote delen van Leuvenhorst bebost.

In dit open deel met heide, gras en wat boomstronken heeft Natuurmonumenten midden jaren 90 bomen verwijderd. Door het kappen krijgt de wind namelijk weer vat op het zand: bij harde wind komt het in beweging, gaat het stuiven of ’roken’ zoals dat ook wel noemen en dat is belangrijk, omdat daardoor steeds opnieuw kale plaatsen ontstaan. De unieke planten van het stuifzand kunnen zich hier dan vestigen.

Bottervaren: Marlies gaat met kapitein Ruud, stuurman Theo en scheepsknecht Jochem varen met een botter op het Veluwemeer. Met een botter werd vroeger gevist.

Staverden is in 2012 officieel uitgeroepen tot de kleinste stad van de Benelux. In 1298 verleende de Roomse koning Rudolph von Habsburg stadsrechten aan de bestaande hof Staverden. Het idee van de toenmalige graaf van Gelre (Reinald I) was om op deze plek een florerende stad te stichten. Na het bouwen van een kasteel, een grachtenstelsel en bijgebouwen heeft Reinald dit idee laten varen en is de stad een landgoed geworden, echter wel met behoud van stadsrechten.

Pareltjes van Gelderland. Deel 4 - uitzending 12 augustus, 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Ook online (terug) te zien op www.gld.nl/tv en YouTube.